Правозахисники розповіли про нелюдські умови утримання в'язнів в ОРДЛО

Українські правозахисники розповіли, що бойовики ОРДЛО не забезпечують дотримання основних прав людини щодо в'язнів в місцях позбавлення волі, які залишилися на цих територіях.

Про це йдеться у проекті "Моніторинг та захист прав засуджених, які знаходяться в ОРДЛО", над яким працювали правозахисні організації України "Донбас-SOS", "Альтернатива" та Харківська правозахисна група, передає "DW".

За словами представниці правозахисної організації "Донбас-SOS" Наталії Мельник, загалом у непідконтрольних Україні районах залишається близько 10 тисяч в'язнів в Донецькій області і понад 6 тисяч - у Луганській.

Правозахисники називають в'язнів на території ОРДЛО "невидимими жертвами війни".

За словами директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, через бойові дії та обстріли на окупованих територіях Донбасу загинули щонайменше 10 в'язнів і щонайменше 26 були поранені.

Ці цифри можуть бути більшими через брак інформації про реальні дані.

"Одна з колоній в Донецькій області зараз перебуває між позиціями двох сторін. Її намагалися вивезти на підконтрольну територію, але це не вдалося", - сказав Захаров.

Крім того, правозахисники розповідають, що бойовики ОРЛО експлуатують в'язнів у трудових таборах. Через це ватажки не хочуть звільняти або переводити в'язнів, попри те, що вони масово пишуть листи про переведення на підконтрольну Києву територію.

Правозахисники розповідають, що в'язні на території ОРДЛО недоїдають та часто утримуються в нелюдських умовах. За їхніми даними, в деяких виправних колоніях зафіксовані випадки голоду та голодних смертей та випадки припинення водопостачання, через що в'язням доводилося самотужки бурити свердловини, щоб отримати питну воду.

"В одній з колоній засуджені лишилися без опалення, і в холодний сезон температура в деяких камерах падає до 5 градусів за Цельсієм. Вони обігрівалися "буржуйками", вугілля для яких закуповувалося коштом їхніх родичів та близьких", - розповів Захаров.

Також у в’язницях бойовиків є проблеми із медикаментами. Після того, як закінчилися ліки з довоєнних часів, поранені внаслідок бойових дій в'язні залишалися без медичної допомоги.

Крім того, без ліків жили і в’язні у спеціалізованих колоніях, в яких утримуються хворі на СНІД та туберкульоз, поки медикаменти не почали надходити з Росії.

Захаров наголосив, що на окупованих територіях в’язні фактично позбавлені права на справедливий суд.

"Суди" бойовиків переглядають винесені українськими судами вироки без участі свідків, потерпілих, адвокатів та самих в'язнів.

Крім того, засуджені позбавлені доступу до інтернету.

"А це означає, що вони позбавлені можливості дистанційного звернення до судів та інших органів державної влади на підконтрольній території і взагалі права на оскарження вироків, перегляд їхніх справ та умовно-дострокового звільнення", - пояснив правозахисник.

За його словами, українська влада не має жодних можливостей захищати права в'язнів на окупованих територіях. Надія є лише у тому, що вдасться вирішити проблему юридичного оформлення засуджених, які повертаються з ОРДЛО. Для цього розробляється відповідний законопроект за участі громадськості.