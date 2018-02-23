Бойовики з артилерії обстріляли позиції ЗСУ
У п'ятницю ввечері бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"На Луганському напрямку, близько 21:00, противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 мм", – йдеться у звіті.
За попередньою інформацією штабу, у результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів.
У районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм.
Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.