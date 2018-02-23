Бойовики з артилерії обстріляли позиції ЗСУ

У п'ятницю ввечері бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку, близько 21:00, противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 мм", – йдеться у звіті.