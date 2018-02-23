Бойовики з артилерії обстріляли позиції ЗСУ

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 23:44

У п'ятницю ввечері бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку, близько 21:00, противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 мм", – йдеться у звіті.

За попередньою інформацією штабу, у результаті обстрілу декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів.

У районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували проти підрозділів сил АТО артилерійські системи калібру 152-мм.

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Теми: АТО
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