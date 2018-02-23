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Боевики из артиллерии обстреляли позиции ВСУ

Пятница, 23 февраля 2018, 22:44

В пятницу вечером боевики из крупнокалиберной артиллерии 122-мм и 152-мм обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, около 21:00, противник обстрелял позиции сил АТО с запрещенного Минскими договоренностями вооружения  артиллерией калибра 122 мм", – говорится в отчете.

По предварительной информации штаба, в результате обстрела несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

В районе населенного пункта Подлесное боевики применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Темы: АТО
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