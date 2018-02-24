Подвійний теракт у Сомалі: 18 загиблих

У результаті подвійного теракту у столиці Сомалі Могадішо загинули 18 осіб, ще 20 - отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Обидва вибухові пристрої були закладені в автомобілі.

За інформацією поліції, перший вибух стався поряд з резиденцією президента, другий - перед готелем неподалік від президентського палацу.

Зазначається, що першу бомбу привели в дію біля контрольно-пропускного пункту, де було багато солдатів, які охороняють прилеглу до резиденції вулицю.

Міністр безпеки Сомалі Мохамед Абукар Іслоу повідомив, що сили безпеки ліквідували п'ятьох бойовиків.

"Міністр безпеки підтвердив завершення операції, і що п'ятеро бойовиків, які атакували, були застрелені", - йдеться у заяві міністерства.

Відповідальність за вибухи взяло на себе ісламістське угруповання Аль-Шабаб, пов'язане з терористичною організацією Аль-Каїда.