Двойной теракт в Сомали: 18 погибших

В результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо погибли 18 человек, еще 20 - получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Оба взрывных устройства были заложены в автомобили.

По информации полиции, первый взрыв произошел рядом с резиденцией президента, второй - перед отелем возле президентского дворца.

Отмечается, что первую бомбу привели в действие возле контрольно-пропускного пункта, где было много солдат, охраняющих прилегающую к резиденции улицу.

Министр безопасности Сомали Мохамед Абукар Ислоу сообщил, что силы безопасности ликвидировали пятерых боевиков.

"Министр безопасности подтвердил завершение операции, и пятеро боевиков были застрелены", - говорится в заявлении министерства.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка Аль-Шабаб, связанная с террористической организацией Аль-Каида.