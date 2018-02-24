Двойной теракт в Сомали: 18 погибших

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Суббота, 24 февраля 2018, 03:32

В результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо погибли 18 человек, еще 20 - получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Оба взрывных устройства были заложены в автомобили.

По информации полиции, первый взрыв произошел рядом с резиденцией президента, второй - перед отелем возле президентского дворца.

Отмечается, что первую бомбу привели в действие возле контрольно-пропускного пункта, где было много солдат, охраняющих прилегающую к резиденции улицу.

Министр безопасности Сомали Мохамед Абукар Ислоу сообщил, что силы безопасности ликвидировали пятерых боевиков.

"Министр безопасности подтвердил завершение операции, и пятеро боевиков были застрелены", - говорится в заявлении министерства.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка Аль-Шабаб, связанная с террористической организацией Аль-Каида.

Темы: теракт
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