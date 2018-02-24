Двойной теракт в Сомали: 18 погибших
В результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо погибли 18 человек, еще 20 - получили ранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Оба взрывных устройства были заложены в автомобили.
По информации полиции, первый взрыв произошел рядом с резиденцией президента, второй - перед отелем возле президентского дворца.
Отмечается, что первую бомбу привели в действие возле контрольно-пропускного пункта, где было много солдат, охраняющих прилегающую к резиденции улицу.
Министр безопасности Сомали Мохамед Абукар Ислоу сообщил, что силы безопасности ликвидировали пятерых боевиков.
"Министр безопасности подтвердил завершение операции, и пятеро боевиков были застрелены", - говорится в заявлении министерства.
Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка Аль-Шабаб, связанная с террористической организацией Аль-Каида.