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ОБСЄ за добу зафіксувала 465 вибухів на Донбасі

Субота, 24 лютого 2018, 05:21

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 21 лютого по 19:30 22 лютого зафіксувала 465 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 23 лютого.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, 375 вибухів проти 134 відповідно", - наголосили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, приблизно 90 вибухів проти 150 відповідно", - підкреслили в ОБСЄ.

"22 лютого, за спостереженнями Місії, починаючи з приблизно 10:25, було припинено постачання послуг мобільного оператора Vodafone у непідконтрольних урядові районах Луганської області", - йдеться у звіті.

"У відділенні компанії Vodafone у н. п. Краматорськ (підконтрольний урядові, 83 км на північ від Донецька) повідомили, що причиною збою стало пошкодження мережі в районі н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська)", - уточнили в Місії.

Теми: ДонбасОБСЄ
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