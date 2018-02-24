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ОБСЕ за сутки зафиксировала 465 взрывов на Донбассе

Суббота, 24 февраля 2018, 05:21

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 февраля по 19:30 22 февраля зафиксировала 465 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 23 февраля.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, 375 взрывов против 134 соответственно", - отметили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, примерно 90 взрывов против 150 соответственно", - подчеркнули в ОБСЕ.

"22 февраля, по наблюдениям Миссии, начиная с примерно 10:25, были прекращены поставки услуг мобильного оператора Vodafone в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - говорится в отчете.

"В отделении компании Vodafone в н. п. Краматорск (подконтрольный правительству, 83 км к северу от Донецка) сообщили, что причиной сбоя стало повреждение сети в районе н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска)" , - уточнили в Миссии.

Темы: ДонбассОБСЕ
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