АТО: бойовики 13 разів порушили режим тиші

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Субота, 24 лютого 2018, 06:51

За минулу добу, 23 лютого, бойовики 13 разів порушили перемир'я - ніхто із українських захисників не постраждав.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили грубо порушувати Мінські домовленості та використовували озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування на визначені відстані. Особливо активно агресор здійснював провокації за темної пори доби", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог застосував артилерійські системи калібру 122-мм, міномети та увесь арсенал стрілецького озброєння включно із гранатометами поблизу Луганського.

За попередньою інформацією штабу, декілька снарядів розірвалися на околицях цього прифронтового населеного пункту та пошкодили майно приватних осель місцевих жителів.

З тимчасово окупованого Первомайська противник обстріляв околиці Підлісного з артилерії калібру 152-мм. Наслідки заподіяної шкоди з’ясовуються.

Зі 120-мм мінометів і озброєння БМП загарбники вели вогонь по опорних пунктах неподалік Троїцького.

На інших ділянках нашої оборони сили агресора провокували українських захисників з гранатометів різних типів і стрілецької зброї біля Новоолександрівки, Новгородського та Зайцевого", - наголосили у штабі.

На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Новотроїцького.

Теми: АТО
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