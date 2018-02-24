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АТО: боевики 13 раз нарушили режим тишины

Суббота, 24 февраля 2018, 05:51

За прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 13 раз нарушили перемирие - никто из украинских защитников не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор осуществлял провокации в темное время суток", - говорится в отчете.

На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометами возле Луганского.

По предварительной информации штаба, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.

С временно оккупированного Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются.

Со 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам возле Троицкого.

"На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого", - отметили в штабе.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.

Темы: АТО
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