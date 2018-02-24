У ДержНС попередили про тонку кригу і лавини

24-25 лютого у горах Івано-Франківської області у зв’язку з різким зниженням температури очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Про це 24 лютого повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Також у ДержНС попереджають про небезпеку тонкої криги.

За даними відомства, з початку року рятувальники зафіксували вже близько 80 випадків загибелі громадян на водних об'єктах.

"Через постійно мінливу температуру повітря крижаний покрив на водоймах становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів річок та озер... ДержНС закликає не виходити на ненадійну кригу, а рибалкам слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при перебуванні на льоду", - зазначили у держслужбі.