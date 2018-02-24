В ГосЧС предупредили про тонкий лед и лавины

24-25 февраля в горах Ивано-Франковской области в связи с резким снижением температуры ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.

Об этом 24 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также в ГосЧС предупреждают об опасности тонкого льда.

По данным ведомства, с начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах.

"Из-за постоянно меняющейся температуры воздуха ледяной покров на водоемах представляет особую опасность для всех посетителей рек и озер ... ГосЧС призывает не выходить на ненадежный лед, а рыбакам следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду", - отметили в госслужбе.