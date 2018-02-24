В ГосЧС предупредили про тонкий лед и лавины

233 просмотра
Суббота, 24 февраля 2018, 08:58

24-25 февраля в горах Ивано-Франковской области в связи с резким снижением температуры ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.

Об этом 24 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также в ГосЧС предупреждают об опасности тонкого льда.

По данным ведомства, с начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах. 

"Из-за постоянно меняющейся температуры воздуха ледяной покров на водоемах представляет особую опасность для всех посетителей рек и озер ... ГосЧС призывает не выходить на ненадежный лед, а рыбакам следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду", - отметили в госслужбе.

Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
Во время морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева 23 февраля 2018, 20:37
Выходные начнутся со снегопадов и морозов, местами – до минус 20° 23 февраля 2018, 14:42
Синоптики предупреждают о сильном похолодании 22 февраля 2018, 16:12
Все новости
Главные новости
В ГПУ рассказали о последствиях снятия санкций с "чиновников Януковича"
В Польше задержали хакера из Украины, которому в США грозит 30 лет тюрьмы
Авдеевка и 7 сел до сих пор сидят без газа
Миротворцы могут заморозить конфликт на Донбассе, а не решить его - WSJ
Все новости

На Соломенке открывают фитнес-студию для мам с детьми

Фото

Привет, мама. 19 лучших фотографий фотоконкурса о рождении ребенка