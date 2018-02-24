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Чалий: Незабаром можна очікувати нового посилення санкції щодо РФ

Субота, 24 лютого 2018, 11:38
Чалий: Незабаром можна очікувати нового посилення санкції щодо РФ

Незабаром можна очікувати нових доказів тому, що політика США щодо санкцій проти Росії лише посилилась.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий у коментарі "Укрінформу". 

"Ми маємо чітку й абсолютно спільну позицію і Білого дому, і міністерств та відомств, і Конгресу щодо продовження політики санкцій проти Росії, яка була розпочата за попередньої адміністрації. Лінія президента Трампа й Білого дому не стала більш м'якою, якщо в Росії цього й очікували", - зазначив Чалий. 

За його словами, "попри бравурні заяви в Росії, санкції дають свій результат". У США продовжують діяти кілька законів із санкціями проти Росії, списки яких постійно розширюються, а спроби порушень та обходу цих санкцій ретельно відстежуються, зазначив він. 

"Я думаю, ми вже скоро станемо свідками, наступного місяця, коли Росія вочевидь знову спробує серйозно порушити цей режим шляхом проведення нелегітимних виборів на території тимчасово окупованого Криму. Без сумнівів, після цього відбудеться нова хвиля (санкцій – ред.)", - зауважив Чалий.

Також він зазначив, що офіційний Вашингтон і сам президент Дональд Трамп неодноразово заявляли про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а для примушення Росії виконувати "абсолютно зрозумілі речі відповідно до міжнародного права" працює ціла низка механізмів у взаємодії України зі США та іншими країнами Заходу.

"Це – підвищення боєздатності ЗС України для того, щоб зупинити спроби подальшого просування (Росії – ред.) на нашу територію. ... Це потужний сигнал, в першу чергу, Росії, агресору, що США стоять разом з Україною",  - зауважив Чалий.

Ще один блок питань – допомога Україні у реформах, зокрема у створенні антикорупційної системи, протидії корупції загалом, додав посол. 

Як відомо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін на брифінгу 23 лютого заявив, що протягом кількох наступних тижнів Мінфін оголосить про нові санкції проти Росії.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.

Однак адміністрація Трампа заявила, що   не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом.

Теми: санкціїРосіяСША
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