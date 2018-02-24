В РФ наплювали на ноту України через вибори у Криму: проведуть у "штатному режимі"

У ЦВК РФ заявили, що попри заяви України, вибори президента Росії в анексованому Криму відбудуться у штатному режимі.

Про це заявив заступник голови російського Центрвиборчкому Микола Булаєв, пише РІА "Новости".

"Ми це (заяви України) вже проходили на виборах до Держдуми (2016 року - ред.). Голосування відбулося, депутати від Криму і Севастополя успішно працюють в Держдумі. Тому впевнений, що і зараз в Криму і Севастополі все пройде у штатному режимі, люди прийдуть і проголосують за того, за кого вважають за потрібне", - заявив Булаєв.

Він додав, що для громадян Росії, які проживають в Криму і Севастополі, "це (голосування) питання вирішене".

"Це питання вирішене на референдумі у 2014 році (незаконний референдум, проведений окупантами, за підсумками якого Крим ввели до складу РФ - ред.). ... Право громадян голосувати Росія забезпечать, У цьому навіть сумніватися не треба", - заявив Булаєв.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму. Глава МЗС зазначив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.