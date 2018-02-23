Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: працюватимемо, щоб усі залучені до виборів РФ в Криму потрапили під санкції

П'ятниця, 23 лютого 2018, 19:01
Клімкін: працюватимемо, щоб усі залучені до виборів РФ в Криму потрапили під санкції

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Будемо працювати над тим, щоб всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції", - написав глава МЗС.

Крім того, Клімкін зазначив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ.

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає кримчан бойкотувати "вибори президента РФ" на окупованому півострові.

16 березня 2014 року Росія провела в українській Автономній республіці Крим незаконний "референдум", який проігнорували більшість кримських татар і патріотів України. Уже за два дні, 18 березня, на його підставі ставленики Кремля підписали у Москві "договір" про включення Криму в цілому й Севастополя зокрема до складу РФ.

Українська правда
Теми: КлімкінМЗСРосіяКримвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: