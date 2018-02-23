Клімкін: працюватимемо, щоб усі залучені до виборів РФ в Криму потрапили під санкції

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Будемо працювати над тим, щоб всі залучені до виборів президента РФ на території окупованого Криму потрапили під відповідні санкції", - написав глава МЗС.

Крім того, Клімкін зазначив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ.

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає кримчан бойкотувати "вибори президента РФ" на окупованому півострові.

16 березня 2014 року Росія провела в українській Автономній республіці Крим незаконний "референдум", який проігнорували більшість кримських татар і патріотів України. Уже за два дні, 18 березня, на його підставі ставленики Кремля підписали у Москві "договір" про включення Криму в цілому й Севастополя зокрема до складу РФ.