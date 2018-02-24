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У понеділок в Україні похолодає до -25

Субота, 24 лютого 2018, 13:41
У понеділок в Україні похолодає до -25

26 та 27 лютого в Україні збережеться морозна погода, вночі температура місцями опуститься до -25 градусів. 

За даними Укргідрометцентру, зокрема у понеділок на всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

"Температура вночі 14-20 градусів морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до -25", - зазначили в Укргідрометцентрі. 

У центральних та західних областях вночі від -17 до -20, вдень -10...-12 градусів. 

У східних та південних регіонах температура коливатиметься від -12 до -16 градусів, вдень на Луганщині -10...-12, на решті території -5...-8. 

у південній частині температура суттєво не зміниться.

 

27 лютого на всій території Україні очікується сніг, місцями сильний, низькі температури зберігатимуться на такому ж рівні. 

28 лютого сніг очікується в усіх регіонах, у центральних та східних областях - сильний, температурні показники підвищаться: нічні морози становитимуть до -14...-18 градусів, на сході -5...-9, на півдні -13...-15 градусів. Вдень на території України очікується -7...-10, на сході -1...-4, на півдні -6...-8 градусів. 

 
 

Українська правда

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Теми: погода
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