У понеділок в Україні похолодає до -25

26 та 27 лютого в Україні збережеться морозна погода, вночі температура місцями опуститься до -25 градусів.

За даними Укргідрометцентру, зокрема у понеділок на всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

"Температура вночі 14-20 градусів морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до -25", - зазначили в Укргідрометцентрі.

У центральних та західних областях вночі від -17 до -20, вдень -10...-12 градусів.

У східних та південних регіонах температура коливатиметься від -12 до -16 градусів, вдень на Луганщині -10...-12, на решті території -5...-8.

у південній частині температура суттєво не зміниться.

27 лютого на всій території Україні очікується сніг, місцями сильний, низькі температури зберігатимуться на такому ж рівні.

28 лютого сніг очікується в усіх регіонах, у центральних та східних областях - сильний, температурні показники підвищаться: нічні морози становитимуть до -14...-18 градусів, на сході -5...-9, на півдні -13...-15 градусів. Вдень на території України очікується -7...-10, на сході -1...-4, на півдні -6...-8 градусів.