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В понедельник в Украине похолодает до -25

Суббота, 24 февраля 2018, 13:41
В понедельник в Украине похолодает до -25

26 и 27 февраля в Украине сохранится морозная погода, ночью температура местами опустится до -25 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в частности в понедельник на всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

"Температура ночью 14-20 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях - местами до -25", - отметили в Укргидрометцентре.

В центральных и западных областях ночью от -17 до -20, днем ​​-10 ...- 12 градусов.

В восточных и южных регионах температура будет колебаться от -12 до -16 градусов, днем ​​на Луганщине -10 ...- 12, на остальной территории -5 ...- 8.

В южных областях температура существенно не изменится.

 

27 февраля на всей территории Украины ожидается снег, местами сильный, низкие температуры сохранятся на таком же уровне.

28 февраля снег ожидается во всех регионах, в центральных и восточных областях - сильный, температурные показатели повысятся: ночные морозы составят до -14...-18 градусов, на востоке -5...-9, на юге -13...-15 градусов. Днем на территории Украины ожидается -7...-10, на востоке -1...-4, на юге -6...-8 градусов.

 
 

Украинская правда
Темы: погода
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