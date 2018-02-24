ОІ-2018: Битва за перемогу у медальному заліку триває

3932 перегляди
Субота, 24 лютого 2018, 16:34

Перед завершальним днем зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані лідер медального заліку не змінився: першу позицію утримує Норвегія з 38 медалями - 13 "золотих", 14 "срібних" та 11 "бронзових". 

На другому рядку заліку Німеччина - 28 (13-8-7). Третє місце утримує Канада, яка трохи підібралася до лідерів, в активі канадців 28-м нагород (11-8-9).

Збірна України після 24-го лютого з одним "золотом" посідає 21 місце. Українці в передостанній день змагань виступали у двох видах програми: у паралельному гігантському слаломі у сноуборді українка Аннамарі Данча завершила змагання у кваліфікації з 28-м результатом, а у лижних гонках на 50 км Олексій Красовський фінішував 50-м.

Варто відзначити виступ в цей день чешки Естер Ледецьки, яка виграла "золото" в сноуборді. За тиждень до цього Естер стала олімпійською чемпіонкою в супергігантському слаломі в лижах.  Після сьогоднішнього "золота" Ледецьки стала першою спортсменкою, яка перемогла на ОІ у різних видах спорту.

 

У завершальний день ігор в Пхьончхані - 25 лютого - буде розіграно чотири комплекти медалей.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Олімпіада
powered by lun.ua
По темі
ОІ-2018: Канада ще побореться за перемогу в медальному заліку 23 лютого 2018, 17:24
ОІ-2018: Україна остаточно залишилася без медалей у біатлоні 23 лютого 2018, 14:57
У Пхьончхані на допінгу спіймали ще одного російського спортсмена 23 лютого 2018, 12:02
Усі новини
Головні новини
ЗМІ: Манафорт міг платити за лобізм інтересів Януковича екс-канцлеру Австрії
У Криму "прокуратура" взялася за учасників Українського культурного центру
Порошенко відкинув ідею миротворців з Білорусі - ЗМІ
У понеділок в Україні похолодає до -25
Усі новини
здоров'я

10 простих правил, які допоможуть втратити зайву вагу за місяць

афіша

Афіша подій на 23-25 лютого