ОІ-2018: Битва за перемогу у медальному заліку триває

Перед завершальним днем зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані лідер медального заліку не змінився: першу позицію утримує Норвегія з 38 медалями - 13 "золотих", 14 "срібних" та 11 "бронзових".

На другому рядку заліку Німеччина - 28 (13-8-7). Третє місце утримує Канада, яка трохи підібралася до лідерів, в активі канадців 28-м нагород (11-8-9).

Збірна України після 24-го лютого з одним "золотом" посідає 21 місце. Українці в передостанній день змагань виступали у двох видах програми: у паралельному гігантському слаломі у сноуборді українка Аннамарі Данча завершила змагання у кваліфікації з 28-м результатом, а у лижних гонках на 50 км Олексій Красовський фінішував 50-м.

Варто відзначити виступ в цей день чешки Естер Ледецьки, яка виграла "золото" в сноуборді. За тиждень до цього Естер стала олімпійською чемпіонкою в супергігантському слаломі в лижах. Після сьогоднішнього "золота" Ледецьки стала першою спортсменкою, яка перемогла на ОІ у різних видах спорту.

У завершальний день ігор в Пхьончхані - 25 лютого - буде розіграно чотири комплекти медалей.