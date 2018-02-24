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ОИ-2018: Битва за победу в медальном зачете продолжится в последний день Игр

Суббота, 24 февраля 2018, 15:34
ОИ-2018: Битва за победу в медальном зачете продолжится в последний день Игр

Перед заключительным днем ​​зимних Олимпийских игр в Пхенчхане лидер медального зачета не изменился: первую позицию удерживает Норвегия с 38 медалями - 13 "золотых", 14 "серебряных" и 11 "бронзовых".

На второй строчке зачета Германия - 28 (13-8-7). Третье место удерживает Канада, которая немного подобралась к лидерам, в активе канадцев 28-м наград (11-8-9).

Сборная Украины после 24-го февраля с одним "золотом" занимает 21 место. Украинцы в предпоследний день соревнований выступали в двух видах программы: в параллельном гигантском слаломе в сноуборде украинка Аннамари Данча завершила соревнования в квалификации с 28-м результатом, а в лыжных гонках на 50 км Алексей Красовский финишировал 50-м.

Стоит отметить выступление в этот день чешки Эстер Ледецки, которая выиграла "золото" в сноуборде. За неделю до этого Эстер стала олимпийской чемпионкой в ​​супергигантском слаломе на лыжах. После сегодняшнего "золота" Ледецки стала первой спортсменкой, которая победила на ОИ в различных видах спорта.

 

В заключительный день игр в Пхенчхане - 25 февраля - разыграют четыре комплекта медалей.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: Олимпиада
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