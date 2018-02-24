Бойовики в суботу не порушували тишу - штаб

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Субота, 24 лютого 2018, 18:41

Станом на 18:00 суботи в зоні АТО не зафіксовано жодного випадку порушення режиму тиші.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Там також наголошується, що підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Крім того, у штабі АТО повідомили, що в суботу за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва штабу АТО та представників української сторони СЦКК відновлено електро- та газопостачання до населеного пункту Луганське, яке було пошкоджено в п'ятницю внаслідок обстрілу бойовиками з артилерійських систем калібру 122-мм.

Українська правда
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