Боевики в субботу не нарушали тишину - штаб

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Суббота, 24 февраля 2018, 18:41

По состоянию на 18:00 субботы в зоне АТО не зафиксировано ни одного случая нарушения режима тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей.

Кроме того, в штабе сообщили, что в субботу при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК восстановлено электро- и газоснабжение до населенного пункта Луганское, которое было повреждено в пятницу в результате обстрела боевиками из артиллерийских систем калибра 122-мм.

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