Світоліна виграла турнір в Дубаї, перемігши у фіналі росіянку

Українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA в Дубаї з призовим фондом більше ніж у 2,5 млн доларів.

У фіналі турніру Світоліна у двох сетах здолала росіянку Дарію Касаткіну.

Перший сет українка виграла з рахунком 6:4, а в другому розгромила свою суперницю - 6:0. Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилин. Нагадаємо, що у минулому році Світоліна також виграла турнір в Дубаї.

