Свитолина выиграла турнир в Дубае, победив в финале россиянку

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Суббота, 24 февраля 2018, 18:44

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA в Дубае с призовым фондом более чем в 2,5 млн долларов.

В финале турнира Свитолина в двух сетах одолела россиянку Дарию Касаткину.

Первый сет украинка выиграла со счетом 6:4, а во втором разгромила свою соперницу - 6:0. Поединок продолжался 1 час и 11 минут. Напомним, что в прошлом году Свитолина также выиграла турнир в Дубае.

Победа в Дубае принесла Свитолиной 470 рейтинговых очков и 651 347 $ призовых.

Для Свитолиной это уже 11-й выигрыш турнира серии WTA и она повторила по этому показателю рекорд Андрея Медведева.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спорт
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