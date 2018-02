Свитолина выиграла турнир в Дубае, победив в финале россиянку

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира серии WTA в Дубае с призовым фондом более чем в 2,5 млн долларов.

В финале турнира Свитолина в двух сетах одолела россиянку Дарию Касаткину.

Первый сет украинка выиграла со счетом 6:4, а во втором разгромила свою соперницу - 6:0. Поединок продолжался 1 час и 11 минут. Напомним, что в прошлом году Свитолина также выиграла турнир в Дубае.

.@ElinaSvitolina and are @DDFTennis 🏆 are all sparkling tonight! pic.twitter.com/EMezxYz9OL