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Киян просять їздити на автобусах замість власних авто

Субота, 24 лютого 2018, 20:19

Київська влада просить мешканців міста за умов погіршення погоди не користуватися особистим авто, а надавати перевагу громадському транспорту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА у суботу.

"Також міська влада переконливо просить киян за умов погіршення погоди не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту", - зазначили в КМДА.

 
Фото з сайту КМДА

Міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані", - попередили в адміністрації.

 

Там також навели дані "Київавтодору", що в суботу вдень над ліквідацією наслідків снігопаду в столиці працюють 287 одиниць снігоприбиральної техніки та 62 бригади з ручного прибирання у складі 427 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпогода
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