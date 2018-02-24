Киевлян просят ездить на автобусах вместо своих авто

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Суббота, 24 февраля 2018, 21:19

Киевские власти просят жителей города в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА в субботу.

"Также городские власти убедительно просят киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту", - отметили в КГГА.

 
Фото с сайта КГГА

Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

 

"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.

Там также привели данные "Киевавтодора", что в субботу днем ​​над ликвидацией последствий снегопада в столице работают 287 единиц снегоуборочной техники и 62 бригады по ручной уборке в составе 427 человек.

Темы: Киев погода
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