Совбез ООН принял резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН в субботу принял резолюцию с требованием 30-дневного перемирия в Сирии.

Текст резолюции, проект которой меняли по требованию России, поддержали все 15 членов СБ ООН, сообщает "Немецкая волна".

В документе отмечается, что перемирие должно быть введенным немедленно. Это позволит доставку гуманитарной помощи в регионы, которые в ней нуждаются.

В то же время резолюция не предусматривает каких-либо обязательственных по действующему международному праву мер для поддержания режима тишины.

Как известно, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

Восточная Гута является последним анклавом неподалеку сирийской столицы, находящимся под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.