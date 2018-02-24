У Ємені через атаку на антитерористичний штаб вбито 14 осіб

Щонайменше 14 осіб було вбито і 40 поранено під час атаки ісламістських терористів-смертників на антитерористичний штаб у південному портовому місті Ємену Аден у суботу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на служби безпеки і охорони здоров'я країни.

Ісламська держава в заяві свого інформаційного агентства Amaq взяла на себе відповідальність за те, що вона назвала двома "мученицькими операціями", націленими на табір в районі Тавахі на південному заході Адена.

Джерела в сфері безпеки повідомили, що два терористи-смертники підірвали дві машини, завантажені вибухівкою біля входу в табір, в той час як шість бойовиків спробували штурмувати об'єкт.

Вони всі були вбиті, їхні тіла доставлені до військового госпіталю, повідомило агентству Reuters джерело в медичних колах.

Поліція Адена заявила в своїй заяві в Facebook, що сили безпеки зірвали велику атаку на табір.

"Всі ... терористи були ліквідовані безпосередньо перед тим, як вони змогли дістатися до зовнішніх воріт штаб-квартири з боротьби з тероризмом", - йдеться в заяві поліції.

За словами джерел зі сфери безпеки і медиків, під час нападу загинули три охоронці, жінка і двоє дітей, а ще 40 осіб, багато з яких були мирними, було поранено.

Атака була першою в своєму роді на півдні Ємену з тих пір як у січні між південними сепаратистами і урядом президента Абд-Раббі Мансура Хаді почалися битви за контроль над містом.

Аден є тимчасовою столицею всесвітньо визнаного уряду Хаді в Ємені, який зараз працює з Саудівської Аравії.