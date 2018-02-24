В Йемене из-за атаки на антитеррористический штаб убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек были убиты и 40 ранены во время атаки исламистских террористов-смертников на антитеррористический штаб в южном портовом городе Йемена Аден в субботу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службы безопасности и здравоохранения страны.

Исламское государство в заявлении своего информационного агентства Amaq взяло на себя ответственность за то, что оно назвало двумя "мученическими операциями", нацеленными на лагерь в районе Тавахи на юго-западе Адена.

Источники в сфере безопасности сообщили, что два террориста-смертника взорвали две машины, загруженные взрывчаткой у входа в лагерь, в то время как шесть боевиков попытались штурмовать объект.

Они всех были убиты, их тела доставлены в военный госпиталь, сообщил агентству Reuters медицинский источник.

Полиция Адена заявила в своем заявлении в Facebook, что силы безопасности сорвали крупную атаку на лагерь.

"Все ... террористы были ликвидированы непосредственно перед тем, как они смогли добраться до внешних ворот штаб-квартиры по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении полиции.

По словам источников из сферы безопасности и медиков, при нападении погибли три охранника, женщина и двое детей, а еще 40 человек, многие из которых были мирными, были ранены.

Атака была первой в своем роде на юге Йемена с тех пор как в январе между южными сепаратистами и правительством президента Абд-Раббу Мансура Хади начались битвы за контроль над городом.

Аден является временной столицей всемирно признанного правительства Хади в Йемене, которое сейчас работает из Саудовской Аравии.