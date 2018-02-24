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СММ ОБСЄ залишила передову базу в Попасній через обстріл

Субота, 24 лютого 2018, 22:36
СММ ОБСЄ залишила передову базу в Попасній через обстріл

СММ ОБСЄ заявляє про мінометний обстріл неподалік від передової патрульної бази місії у Попасній (Луганська область).

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому в суботу.

"Увечері 23 лютого, перебуваючи на передовій патрульній базі СММ, розташованій на північній околиці н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), спостерігачі чули тривалі порушення режиму припинення вогню, з яких більшість зафіксовано на відстані 3–4 км на південний схід", - йдеться у звіті.

Близько 21:14 команда СММ чула 10 вибухів, оцінених як постріли зі 120-мм міномета приблизно за 500 м на північ.

Співробітники місії (шість спостерігачів, фельдшер і перекладач) негайно перемістилися до укриття, облаштованого в підвальному приміщенні бази, і залишалися там упродовж близько 15 хвилин.

24 лютого, о 07:00, команда місії залишила передову патрульну базу та благополучно повернулася до патрульного центру СММ у н. п. Сєвєродонецьк (підконтрольний урядові, 74 км на північний захід від Луганська).

У звіті зазначається, що команда місії повернулася на передову патрульну базу в Попасній 22 лютого цього року після того, як 19 грудня 2017 року її було тимчасово передислоковано через вибухи, зокрема вихідний вогонь, зафіксовані поблизу бази 13 та 18 грудня.

Теми: ОБСЄДонбас
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