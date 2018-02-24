СММ ОБСЕ оставила передовую базу в Попасной из-за обстрела

СММ ОБСЕ заявляет о минометном обстреле неподалеку от передовой патрульной базы миссии в Попасной (Луганская область).

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном в субботу.

"Вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км на юго-восток", - говорится в отчете.

Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу.

Сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут.

24 февраля, в 07:00, команда миссии оставила передовую патрульную базу и благополучно вернулась в патрульный центр СММ в н. п. Северодонецк (подконтролен правительству, 74 км северо-западнее Луганска).

В отчете отмечается, что команда миссии вернулась на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля этого года после того, как 19 декабря 2017 года она была временно передислоцирована из-за взрывов, в том числе исходящего огня, зафиксированых вблизи базы 13 и 18 декабря.