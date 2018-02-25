У Тунісі затримано судно зі зброєю з Росії

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Неділя, 25 лютого 2018, 02:41

У Тунісі затримано судно з військовою технікою, що вийшло з порту Новоросійська.

Про це, посилаючись на інтернет-видання "Морський бюлетень" і агентство Agenzia Nova, пише Радіо Свобода.

Судно Ural, що належить турецькій компанії, прямувало в Камерун і йшло під прапором Панами. У туніський порт Сфакс воно зайшло для ремонтних робіт.

Місцева митниця виявила на судні 24 незареєстрованих контейнера з бронемашинами, бульдозерами, військовою уніформою, раціями, обладнанням супутникового зв'язку і електрогенераторами.

"Морський бюлетень" називає маршрут судна Ural "дуже дивним". Воно перетнуло майже все Іонічне море, хоча для доставки вантажу в Камерун це було не потрібно, а після повернуло на південь до узбережжя Лівії, де кілька днів курсувало на малій швидкості, після чого прослідувало далі.

У посольстві Росії в Тунісі агентству ТАСС уточнили, що Ural належить турецькій компанії Akdeniz Roro і віз вантаж, "призначений для влади" Камеруну в порт Дуала.

Серед членів екіпажу немає російських громадян, підкреслили в російському дипломатичному представництві.

Теми: Росія зброя
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