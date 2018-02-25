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В Тунисе задержано судно с оружием из России

Воскресенье, 25 февраля 2018, 01:41

В Тунисе задержано судно с военной техникой, вышедшее из порта Новороссийска.

Об этом, ссылаясь на интернет-издание "Морской бюллетень" и агентство Agenzia Nova, пишет Радио Свобода.

Судно Ural, принадлежащее турецкой компании, направлялось в Камерун и шло под флагом Панамы. В тунисский порт Сфакс оно зашло для ремонтных работ.

Местная таможня обнаружила на судне 24 незарегистрированных контейнера с бронемашинами, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи и электрогенераторами.

"Морской бюллетень" называет маршрут судна Ural "очень странным". Оно пересекло почти все Ионическое море, хотя для доставки груза в Камерун это было не нужно, а после повернуло на юг к побережью Ливии, где несколько дней курсировало на малой скорости, после чего проследовало дальше.

В посольстве России в Тунисе агентству ТАСС уточнили, что Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro и вез груз, "предназначенный для властей" Камеруна в порт Дуала.

Среди членов экипажа нет российских граждан, подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.

Темы: Росcияоружие
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