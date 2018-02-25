Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів

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Неділя, 25 лютого 2018, 09:23

Українець Артем Далакян отримав перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Вілорія є екс-чемпіоном світу у цій ваговій категорії.

Далакян краще провів переважну більшість бою. В одному з раундів суддя зняв з українця очко за часті віштовхування та зажим голови суперника.

По закінченні 12-ти раундів усі судді віддали перемогу українцю з однаковим рахунком - 118:110.

Тепер Далакян разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком є володарем чемпіонського титулу за версією WBA.

Микола Аврамчук для УП
Теми: спорт
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