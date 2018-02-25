Еще один украинец стал чемпионом мира по боксу среди профессионалов

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Воскресенье, 25 февраля 2018, 09:23

Украинец Артем Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилория в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг).

Вилория является экс-чемпионом мира в этой весовой категории.

Далакян лучше провел большую часть боя. В одном из раундов судья снял с украинца очко за частые выталкивания и зажим головы соперника.

По окончании 12-ти раундов все судьи отдали победу украинскому спортсмену с одинаковым счетом - 118:110.

Теперь Далакян вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко является обладателем чемпионского титула по версии WBA.

Николай Аврамчук для УП
Темы: спорт
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