Олімпіада в Пхьончхані обійшлася в 4 рази дешевше ОІ в Сочі

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Неділя, 25 лютого 2018, 09:58

Витрати на зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри в Сочі в 2014 році приблизно в чотири рази перевищили витрати на Олімпіаду-2018, яка проходить у Пхьончхані.

Про це свідчить звіт організаторського комітету Олімпіади у Південній Кореї, оприлюднений 23 лютого, пише Німецька хвиля.

За документом, який є у розпорядженні інформагентства SID, загальний бюджет Ігор-2018 склав 12,5 млрд доларів (10,1 млрд євро), а бюджет ОІ-2014 склав 51 млрд доларів (41,4 млрд євро).

На організацію Ігор у Пхьончхані витратили 2,4 млрд доларів (1,9 млрд євро), решта коштів пішли на інфраструктурні проекти, пов'язані з Олімпіадою.

Найбільш витратним з них стало будівництво високошвидкісної залізничної магістралі з Сеула до Пхьончхану, який розташований за 170 км від столиці - на цей проект пішло 3,4 млрд доларів (2,7 млрд євро).

Теми: Олімпіада Росія гроші
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