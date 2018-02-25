Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпіада в Пхьончхані обійшлася в 4 рази дешевше ОІ в Сочі

Неділя, 25 лютого 2018, 08:58

Витрати на зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри в Сочі в 2014 році приблизно в чотири рази перевищили витрати на Олімпіаду-2018, яка проходить у Пхьончхані.

Про це свідчить звіт організаторського комітету Олімпіади у Південній Кореї, оприлюднений 23 лютого, пише Німецька хвиля.

За документом, який є у розпорядженні інформагентства SID, загальний бюджет Ігор-2018 склав 12,5 млрд доларів (10,1 млрд євро), а бюджет ОІ-2014 склав 51 млрд доларів (41,4 млрд євро).

На організацію Ігор у Пхьончхані витратили 2,4 млрд доларів (1,9 млрд євро), решта коштів пішли на інфраструктурні проекти, пов'язані з Олімпіадою.

Найбільш витратним з них стало будівництво високошвидкісної залізничної магістралі з Сеула до Пхьончхану, який розташований за 170 км від столиці - на цей проект пішло 3,4 млрд доларів (2,7 млрд євро).

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаРосіягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: