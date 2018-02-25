Олимпиада в Пхенчхане обошлась в 4 раза дешевле ОИ в Сочи

Расходы на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году примерно в четыре раза превысили затраты на Олимпиаду-2018, которая проходит в Пхенчхане.

Об этом свидетельствует отчет организаторского комитета Олимпиады в Южной Корее, обнародованный 23 февраля, пишет Немецкая волна.

По документу, которым располагает информагентства SID, общий бюджет Игр-2018 составил 12,5 млрд долларов (10,1 млрд евро), а бюджет ОИ-2014 составил 51 млрд долларов (41,4 млрд евро).

На организацию Игр в Пхенчхане потратили 2,4 млрд долларов (1,9 млрд евро), остальные средства пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой.

Самым затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхенчхан, расположенный в 170 км от столицы - на этот проект ушло 3,4 млрд долларов (2,7 млрд евро).