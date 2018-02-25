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Фанати ФК "Карпати" відзначилися в Одесі: поліція почала кримінальне провадження

Неділя, 25 лютого 2018, 12:58

Поліція Одеси склала прооколи про притягнення до адміністративної відповідальності 3 чоловіків - вболівальників ФК "Карпати" - які у потязі Львів-Одеса порушували громадський порядок та нецензурно висловлювалися на адресу інших пасажирів.

Як повідомили у Приморському відділі поліції  Одеси, на хуліганів складено протоколи за ч. 1 ст. 173 КК про адмінпорушення.

"Правопорушники – вболівальники однієї з футбольних команд, які приїхали до Одеси на матч. У стані алкогольного сп’яніння чоловіки нецензурно лаялися на адресу пасажирів, порушували їх спокій та громадський порядок. За дрібне хуліганство їм загрожує накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів, громадські роботи - від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб", - повідомили у поліції. 

Крім того  поліція почала кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 "насильство по відношенню до співробітника правоохоронного органу" за фактом нападу групи людей на патрульних на території залізничного вокзалу в Одесі ввечері в суботу.

Як повідомила прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, йдеться про конфлікт з фанатами ФК "Карпати", пише Інтерфакс-Україна.

"Інцидент стався близько 22:00: компанія молодих людей порушувала громадський порядок. На вимоги інспекторів припинити незаконні дії порушники не реагували, вели себе агресивно і намагалися провокувати конфлікт. Незабаром чоловіки почали погрожувати правоохоронцям і, користуючись чисельною перевагою, влаштували бійку з поліцейськими", - зазначила Марченко.

У сутичці з правопорушниками двоє патрульних отримали тілесні ушкодження.  Порушників затримали та доставили у відділення поліції для правової кваліфікації їх дій.

Як відомо, 24 лютого в Одесі відбулася гра "Карпат" проти місцевого "Чорноморця", яка завершилася з рахунком 0:0.

Українська правда
Теми: футболполіціяОдеса
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