ФСБ затримала українця на адмінкордоні з Кримом - росЗМІ

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Неділя, 25 лютого 2018, 14:43

Співробітники Прикордонного управління ФСБ Росії по Криму затримали у пункті пропуску "Джанкой" громадянина України, "що перебуває у федеральному розшуку".

Про це повідомляє РІА Крим з посиланням на дані прикордонного управління ФСБ.

Зазначається, що під час здійснення прикордонного контролю осіб, "які прямують на в'їзд в РФ, прикордонним нарядом було виявлено громадянин України 1973 року народження".

"З'ясувалося, що чоловік, який прямував за маршрутом Генічеськ - Джанкой,  з грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Республіки Крим за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 КК РФ (Грабіж). Затриманого передали співробітникам поліції, зараз він перебуває під вартою", - заявили у прикордонуправлінні ФСБ.

Теми: Росія Крим ФСБ анексія
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