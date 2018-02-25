ФСБ затримала українця на адмінкордоні з Кримом - росЗМІ

Співробітники Прикордонного управління ФСБ Росії по Криму затримали у пункті пропуску "Джанкой" громадянина України, "що перебуває у федеральному розшуку".

Про це повідомляє РІА Крим з посиланням на дані прикордонного управління ФСБ.

Зазначається, що під час здійснення прикордонного контролю осіб, "які прямують на в'їзд в РФ, прикордонним нарядом було виявлено громадянин України 1973 року народження".

"З'ясувалося, що чоловік, який прямував за маршрутом Генічеськ - Джанкой, з грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Республіки Крим за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 КК РФ (Грабіж). Затриманого передали співробітникам поліції, зараз він перебуває під вартою", - заявили у прикордонуправлінні ФСБ.