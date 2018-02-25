ФСБ задержала украинском на админгранице с Крымом - росСМИ

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Воскресенье, 25 февраля 2018, 14:43

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в пункте пропуска "Джанкой" гражданина Украины, "находящегося в федеральном розыске".

Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на данные Погрануправления ФСБ. 

Отмечается, что при осуществлении пограничного контроля лиц, "следующих на въезд в РФ, пограничным нарядом был выявлен гражданин Украины 1973 года рождения". 

"Выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Задержанного передали сотрудникам полиции, сейчас он находится под стражей", - заявили в погрануправлении ФСБ. 

Темы: Росcия Крым ФСБ аннексия
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