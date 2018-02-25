У ГПУ сказали, коли почнеться розподіл конфіскованих активів Лазаренка

Україна і США зацікавлені у якнайшвидшому завершенні процесу над українським екс-прем'єром Павлом Лазаренком, після чого почнуться переговори щодо розподілу конфіскованих активів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

Він нагадав, що на сьогоднішній день в Україну повернуто $15 млн Лазаренко за рішенням швейцарського суду.

"На рахунках у 5 різних країнах - Швейцарія, Гернсі, Ліхтенштейн, Антигуа, Литва - також заарештовано близько $200 млн - як в рамках кримінального провадження, яке здійснюється в Україні, так і в рамках цивільного процесу, пов'язаного з кримінальним, на території США" , - зазначив Єнін.

За його словами, перш за все українська сторона спільно з американськими партнерами зацікавлена ​​у максимально швидкому завершенні цього процесу.

Для цього, додав Єнін, група американських слідчих і прокурорів вже неодноразово перебувала на території України, а українська сторона забезпечувала проведення допиту свідків, в тому числі, колишніх прем'єр-міністрів і членів уряду.

"Українська сторона за запитами американських партнерів надавала значну кількість матеріалів з розслідуваного в Україні кримінального провадження, які підтверджують саме корупційний характер засобів, отриманих Лазаренком і його спільниками", - зазначив заступник генпрокурора.

"На сьогоднішній день судовий процес у США триває. Він триває вже понад 8 років, і ми сподіваємося, що він вже входить у свою фінальну стадію. Після того, як у США процес завершиться, - сподіваємося, з позитивним для нас усіх рішенням - почнуться переговори про розподіл конфіскованих активів", - зазначив Єнін.

Він додав, що кілька місяців тому американські партнери поінформували українську прокуратуру про вручення Лазаренку оновленої підозри, яке охоплює окремі аспекти як щодо організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня, так і низки корупційних злочинів.

"На сьогоднішньому етапі ми є у певній мірі заручниками того процесу, який відбувається на території США", - заявив Єнін.

Однак Україна на підставі Конвенції про боротьбу з корупцією може отримати частину коштів (активів) Лазаренка як країна, яка потерпіла від зазначених корупційних злочинів, а також як країна, яка активно сприяла розслідуванню злочинів.

При цьому Єнін не виключив можливості "певних компромісів" між правоохоронними структурами США і Лазаренком - йдеться про позасудове вирішення спору із залученням третьої сторони.

Говорячи про справу проти Лазаренка в Україні, Єнін зазначив: "Є певні процесуальні моменти. У зв'язку з відсутністю Лазаренка на території України, перебування його в розшуку, провадження зупинено".

У лідера партії "Батьківщини" Юлії Тимошенко у цьому кримінальному провадженні процесуального статусу, за словами Єніна, немає.

Як відомо, у 2004 році Павло Лазаренко був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці у листопаді 2012 року він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної і митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

Ім'я Лазаренко також фігурує у "панамських паперах" разом з Юлією Тимошенко та її чоловіком.

У судових документах, поданих Лазаренком, йдеться, що він заборгував колишньому адвокату $ 100 000 і живе виключно на зарплату дружини. Однак, як вважає прокурор у справі Лазаренка про відмивання коштів Марта Борщ, у нього є чимало багато прихованих коштів.

Наразі справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, воно може потрапити до суду не раніше 2018 року.