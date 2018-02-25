В ГПУ сказали, когда начнется распределение конфискованных активов Лазаренко

Украина и США заинтересованы в скорейшем завершении процесса над украинским экс-премьером Павлом Лазаренко с позитивным для обеих сторон решением, после чего начнутся переговоры относительно распределения конфискованных активов.



Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Украину возвращены $15 млн Лазаренко по решению швейцарского суда.



"На счетах в 5 разных странах – Швейцария, Гернси, Лихтенштейн, Антигуа, Литва - также арестовано около $200 млн - как в рамках уголовного производства, которое осуществляется в Украине, так и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США", - отметил Енин.



По его словам, прежде всего украинская сторона совместно с американскими партнерами заинтересована в максимально быстром завершении данного процесса.

Для этого, добавил Енин, группа американских следователей и прокуроров уже неоднократно находилась на территории Украины, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, в том числе, бывших премьер-министров и членов правительства.



"Украинская сторона по запросам американских партнеров предоставляла значительное количество материалов из расследуемого в Украине уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками", - отметил замгенпрокурора.

"На сегодняшний день судебный процесс в США продолжается. Он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он уже входит в свою финальную стадию. После того, как в США процесс завершится, - надеемся, с позитивным для нас всех решением - начнутся переговоры о распределении конфискованных активов", - отметил Енин.

Он добавил, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты как относительно организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.



"На сегодняшнем этапе мы являемся в определенной мере заложниками того процесса, который происходит на территории США", - заявил Енин.



Однако Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств (активов) Лазаренко как страна, потерпевшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно содействовала расследованию преступлений.



При этом Енин не исключил возможности "определенных компромиссов" между правоохранительными структурами США и Лазаренко - речь идет о внесудебном разрешении спора с привлечением третьей стороны.



Говоря о деле против Лазаренко в Украине, Енин отметил: "Есть определенные процессуальные моменты. В связи с отсутствием Лазаренко на территории Украины, нахождении его в розыске, производство приостановлено".



У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в этом уголовном производстве процессуального статуса, по словам Енина, нет.



Как известно, в 2004 году Павел Лазаренко был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сказать, когда выпустила его на свободу.

Имя Лазаренко также фигурирует в "панамских бумагах" вместе с Юлией Тимошенко и ее мужем.

В судебных документах, представленных Лазаренко, говорится, что он задолжал бывшему адвокату $100 тысяч и живет исключительно на зарплату жены. Однако, как считает прокурор по делу Лазаренко об отмывании средств Марта Борщ, у него есть достаточно много скрытых средств.

В настоящее время дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов и существует риск, что его расследование затянется на годы, оно может попасть в суд не ранее 2018 года.