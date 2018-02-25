Закон про Інститут Нацпам'яті не буде заморожено – Мін'юст Польщі

У Міністерстві юстиції Польщі спростували повідомлення ізраїльських ЗМІ, згідно з якими Польща нібито заморозила закон про Інститут національної пам'яті.

Про це повідомляє "Польське радіо".

В суботу ізраїльські мас-медіа повідомили, що Польща піддалася тиску з боку Ізраїлю і заморозила закон про Інститут національної пам’яті. В неділю речник Міністерства юстиції Ян Кантак спростував цю інформацію.

"В Польщі діють законодавчі норми, які говорять, що після прийняття закону і підписання його президентом він набуває чинності", - заявив Кантак.

Закон набуває чинності з початку березня. Як переконує речник президента Кшиштоф Лапінський, можливі випадки, що повинні підпадати під цей закон, "будуть дуже уважно якимось чином аналізуватися прокурорами".

Конституційний суд Польщі розгляне оновлений закон про Інститут національної пам’яті не раніше, ніж за два місяці.

Раніше спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський повідомляв, що закон про Інститут національної пам’яті, який призвів до конфлікту у відносинах з Україною, Ізраїлем та США, не діятиме до з'ясування спірних моментів Конституційним судом.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Водночас Анджей Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону про Інститут національної пам’яті, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Європейська правда