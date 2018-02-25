Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон про Інститут Нацпам'яті не буде заморожено – Мін'юст Польщі

Неділя, 25 лютого 2018, 14:12
Закон про Інститут Нацпам'яті не буде заморожено – Мін'юст Польщі

У Міністерстві юстиції Польщі спростували повідомлення ізраїльських ЗМІ, згідно з якими Польща нібито заморозила закон про Інститут національної пам'яті.

Про це повідомляє "Польське радіо".

В суботу ізраїльські мас-медіа повідомили, що Польща піддалася тиску з боку Ізраїлю і заморозила закон про Інститут національної пам’яті. В неділю речник Міністерства юстиції Ян Кантак спростував цю інформацію.

"В Польщі діють законодавчі норми, які говорять, що після прийняття закону і підписання його президентом він набуває чинності", - заявив Кантак.

Закон набуває чинності з початку березня. Як переконує речник президента Кшиштоф Лапінський, можливі випадки, що повинні підпадати під цей закон, "будуть дуже уважно якимось чином аналізуватися прокурорами".

Конституційний суд Польщі розгляне оновлений закон про Інститут національної пам’яті не раніше, ніж за два місяці.

Раніше спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський повідомляв, що закон про Інститут національної пам’яті, який призвів до конфлікту у відносинах з Україною, Ізраїлем та США, не діятиме до з'ясування спірних моментів Конституційним судом.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Водночас Анджей Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону про Інститут національної пам’яті, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: