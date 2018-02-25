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Закон об Институте нацпамяти не будет заморожен - Минюст Польши

Воскресенье, 25 февраля 2018, 14:12
Закон об Институте нацпамяти не будет заморожен - Минюст Польши

В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает "Польское радио".

В субботу израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти. В воскресенье представитель Министерства юстиции Ян Кантак опроверг эту информацию.

"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", - заявил Кантак.

Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, "будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами".

Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем за два месяца.

Ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщал, что закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Европейская правда

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