КНДР готова до переговорів із США

Пхеньян "готовий до переговорів" зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє The Washington Post, про це заявили у прес-службі президента Південної Кореї після годинної зустрічі між президентом Південної Кореї Мун Чжен Іном та представником Північної Кореї, генералом Кім Йонг Чолом, яка відбулася після прибуття делегації Північної Кореї на церемонію закриття зимових Олімпійських ігор.

"Північна Корея погодилася, що міжкорейські відносини повинні" поліпшуватися однаково з відносинами між Північною Кореєю і Сполученими Штатами ", - наголошується у повідомленні адміністрації Мун Чжен Іна.

Делегація США на церемонії Ігор також присутня: її очолює дочка і радник президента США Іванка Трамп. Північнокорейську групу очолює Кім Йонг Чол, колишній начальник розвідки, обвинувачуваний у причетності до нападів 2010 року, в результаті яких загинули 50 південнокорейців.

Офіційні посадовці з делегації США виключали зустріч із делегацією з КНДР.

Зустріч між представниками КНДР та Південної Кореї відбулася на тлі протестів, які влаштували родичі жертв загиблих південнокорейців та консервативні депутати, які намагалися заблокувати прибуття делегації з КНДР, пише ВВС.

Раніше Північна Корея засудила нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.