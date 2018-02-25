КНДР готова к переговорам с США

Пхеньян "готов к переговорам" с Соединенными Штатами.

Как сообщает The Washington Post, об этом заявили в пресс-службе президента Южной Кореи после часовой встречи между президентом Южной Кореи Мун Чжэн Ином и представителем Северной Кореи генералом Ким Йонг Чолом, которая состоялась после прибытия делегации КНДР на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр.

"Северная Корея согласилась, что межкорейские отношения должны "улучшаться равносильно с отношениями между Северной Кореей и Соединенными Штатами", - отмечается в сообщении администрации Мун Чжен Ина.

Делегация США на церемонии Игр также присутствует, ее возглавляет дочь и советник президента США Иванка Трамп, а северокорейскую группу возглавляет Ким Йонг Чол, бывший начальник разведки, обвиняемый в причастности к нападениям 2010 года, в результате которых погибли 50 южнокорейцев.

Официальные должностные лица из делегации США исключали встречу с делегацией КНДР.

Встреча между представителями КНДР и Южной Кореи состоялась на фоне протестов, которые устроили родственники жертв погибших южнокорейцев и консервативные депутаты, которые пытались заблокировать прибытие делегации из КНДР, пишет ВВС.

Ранее Северная Корея осудила новые санкции США против КНДР, обвинив Вашингтон в попытке подорвать улучшения межкорейских отношений во время зимних Олимпийских игр.