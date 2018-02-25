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С памятника Лесе Украинке снова украли бронзовые гирлянды

Воскресенье, 25 февраля 2018, 14:47
С памятника Лесе Украинке снова украли бронзовые гирлянды

Неизвестные осквернили памятник на могиле поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский в Facebook.

По его словам, в субботу накануне Дня рождения поэтессы к могиле пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки и поклонники ее таланта.

Так выглядит памятник Лесе Украинке сейчас
Так выглядит памятник Лесе Украинке сейчас
Все фото со страницы Михаила Сидоржевского

"И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - отметил Сидоржевский.

По его словам, руководство Национального союза писателей готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование преступления.

Раньше памятник украшали бронзовые гирлянды
Раньше памятник украшали бронзовые гирлянды

Также оно планирует обратиться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.

Как известно, бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинцы исчезают уже не впервые.

В частности, их похитили в августе 2010 года.

В апреле 2017 года с постамента похитили 2 бронзовых элемента. Вскоре полиция задержала вора, который снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Киев
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