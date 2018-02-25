Учасників Pussy Riot у Криму забрали "на бесіду" до ФСБ

В окупованому Криму російські силовики доставили до будівлі ФСБ учасників російської протестної панк-групи Pussy Riot Ольгу Борисову і Олександра Софєєва.

Як повідомила Борисова "Медіазоні", у неділю їх зупинили при виході з порома в Керчі і доставили до будівлі управління ФСБ по Криму і Севастополю.

Пізніше Борисова повідомила в Twitter, що її і Софєєва відпустили після бесіди.

Фото з Twitter Борисової

на берегу стоят 5 ментов, которые сразу же просят документы, сажают в тачку и везут в фсб



(крым приветствует вас) pic.twitter.com/uJbceGKmgJ — Борисова (@borissssova) February 25, 2018

"Ніяких паперів не підписували. Питали, навіщо приїхали до Криму і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)", - зазначила вона.

нас отпустили после беседы, никаких бумаг не подписывали, спрашивали, зачем приехали в Крым и пытались узнать про людей, чьи визитки были у меня в паспорте (один дипломат) — Борисова (@borissssova) February 25, 2018

Як відомо 7 серпня 2017 року учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Ольгу Борисову затримали після організованої ними акції в російському Якутську на підтримку українського режисера-політв'язня Олега Сенцова.

Pussy Riot привернула до себе увагу світу 2012 року після того, як її членів затримали і посадили за хуліганство після панк-молебню в храмі Христа Спасителя в Москві на знак протесту проти режиму Володимира Путіна.