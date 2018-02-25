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Учасників Pussy Riot у Криму забрали "на бесіду" до ФСБ

Неділя, 25 лютого 2018, 15:50

В окупованому Криму російські силовики доставили до будівлі ФСБ учасників російської протестної панк-групи Pussy Riot Ольгу Борисову і Олександра Софєєва.

Як повідомила Борисова "Медіазоні", у неділю їх зупинили при виході з порома в Керчі і доставили до будівлі управління ФСБ по Криму і Севастополю.

Пізніше Борисова повідомила в Twitter, що її і Софєєва відпустили після бесіди.

 
Фото з Twitter Борисової

"Ніяких паперів не підписували. Питали, навіщо приїхали до Криму і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)", - зазначила вона.

Як відомо 7 серпня 2017 року учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Ольгу Борисову затримали після організованої ними акції в російському Якутську на підтримку українського режисера-політв'язня Олега Сенцова.

Pussy Riot привернула до себе увагу світу 2012 року після того, як її членів затримали і посадили за хуліганство після панк-молебню в храмі Христа Спасителя в Москві на знак протесту проти режиму Володимира Путіна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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