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Участников Pussy Riot в Крыму забрали "на беседу" в ФСБ

Воскресенье, 25 февраля 2018, 15:50

В оккупированном Крыму российские силовики доставили в здание ФСБ членов российской протестной панк-группы Pussy Riot Ольгу Борисову и Александра Софеева.

Как сообщила Борисова "Медиазоне", в воскресенье их остановили при выходе с парома в Керчи и доставили к зданию управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Позже Борисова сообщила в Twitter, что ее и Софеева отпустили после беседы.

 
Фото с Twitter Борисовой

"Никаких бумаг не подписывали. Спрашивали, зачем приехали в Крым и пытались узнать про людей, чьи визитки были у меня в паспорте (один дипломат)", - отметила она.

Как известно, 7 августа 2017 года участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали после организованной ими акции в российском Якутске в поддержку украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова.

Pussy Riot привлекла к себе внимание мира в 2012 году после того, как ее членов задержали и посадили за хулиганство после панк-молебна в храме Христа Спасителя в Москве в знак протеста против режима Владимира Путина.

Темы: Крым
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