Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ

Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

"Україна через похолодання (добове споживання 170 млн кубометрів, на цю дату в 2017 - 138 млн кубометрів) збільшила відбір газу із сховищ на 7%, до рівня 101 млн кубометрів (такий режим вперше за останній рік)", - написав він.

"Решта потреби покриваємо за рахунок газу вітчизняного видобутку (57 млн кубометрів) та імпорту з Європи (16 млн кубометрів)", - додав він.

Україна увійшла у 2018 рік із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 14,693 млрд кубометрів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

Економічна правда