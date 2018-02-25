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Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ

Неділя, 25 лютого 2018, 15:58

Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

"Україна через похолодання (добове споживання 170 млн кубометрів, на цю дату в 2017 - 138 млн кубометрів) збільшила відбір газу із сховищ на 7%, до рівня 101 млн кубометрів (такий режим вперше за останній рік)", - написав він.

"Решта потреби покриваємо за рахунок газу вітчизняного видобутку (57 млн кубометрів) та імпорту з Європи (16 млн кубометрів)", - додав він.

Україна увійшла у 2018 рік із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 14,693 млрд кубометрів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

Економічна правда

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Теми: газ
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