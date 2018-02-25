Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ

Украина из-за похолодания увеличила отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа на 7%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

"Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн кубометров, на эту дату в 2017 - 138 млн кубометров) увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн кубометров (такой режим впервые за последний год)", - написал он.

"Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 млн ​​кубометров) и импорта из Европы (16 млн кубометров)", - добавил он.

Украина вошла в 2018 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 14,693 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Экономическая правда