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У вівторок Україну накриють снігопади й хуртовини

Неділя, 25 лютого 2018, 17:26
У вівторок Україну накриють снігопади й хуртовини

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на більшості території України 27 лютого.

"За даними Укргідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с", - йдеться на сайті ДСНС.

Зокрема, вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області очікуються сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.

Разом з тим, як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 26 лютого, в Україні очікується холодна без опадів погода.

 

Температура вночі 17-22° морозу, у північній частині місцями до 25°, вдень 9-14° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Києві в понеділок холодно та без опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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